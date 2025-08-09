GAK-Legionär wurde von Donald Trump eingeladen

Verletzungsdrama: NFL-Testspiel abgebrochen
Bange Momente
Mit dem Gastspiel bei Favorit Red Bull Salzburg (Samstag, 19.30) wartet auf den GAK in der zweiten Bundesliga-Runde eine hohe Hürde. Die Rotjacken legten zuletzt nach Transfers an Körpergröße zu – besonders US-Profi Donovan Pines ist einer, der in Graz viel vor hat. Und schon viel erlebt hat.
Die Anmeldeformalitäten bei Donovan Pines, dem neuen US-Verteidiger des GAK, waren nicht ganz so einfach wie bei EU-Bürger Beres Owusu – dennoch nimmt Trainer Ferdl Feldhofer den neuen Ami mit nach Salzburg. Wobei er den Riesen aber nicht verheizen will.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.