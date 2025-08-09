GAK-Legionär wurde von Donald Trump eingeladen

Mit dem Gastspiel bei Favorit Red Bull Salzburg (Samstag, 19.30) wartet auf den GAK in der zweiten Bundesliga-Runde eine hohe Hürde. Die Rotjacken legten zuletzt nach Transfers an Körpergröße zu – besonders US-Profi Donovan Pines ist einer, der in Graz viel vor hat. Und schon viel erlebt hat.