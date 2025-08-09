Verletzungsdrama: NFL-Testspiel abgebrochen

„Er spricht, er bewegt sich“

Es waren bange Momente. Norris blieb regungslos liegen. Ein Rettungswagen fuhr aufs Feld. Der Verletzte wurde 20 Minuten lang behandelt und dann ins Spital gebracht. Von dort aus gab‘s dann bald zumindest leichte Entwarnung. Norris „hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen“, hieß es in einem Statement der Lions. Coach Dan Campbell zeigte sich auf der Pressekonferenz hochemotional, sagte, er würde für Norris beten. Immerhin: „Er bewegt sich, er spricht.“