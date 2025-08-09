Verletzungsdrama: NFL-Testspiel abgebrochen

Schlimme Szenen Atlanta in den USA! Das NFL-Testspiel der Atlanta Falcons gegen die Detroit Lions wegen einer schlimmen Verletzung von Lions-Spieler Morice Norris abgebrochen.
Der 24-Jährige war im Schlussviertel im Zuge eines Tackles mit dem Kopf in seinen Gegenspieler Nathan Carter gekracht. Der Crash lieferte schreckliche Bilder ab. Norris‘ Hals wurde regelrecht überstreckt, stark nach hinten gedehnt.
„Er spricht, er bewegt sich“
Es waren bange Momente. Norris blieb regungslos liegen. Ein Rettungswagen fuhr aufs Feld. Der Verletzte wurde 20 Minuten lang behandelt und dann ins Spital gebracht. Von dort aus gab‘s dann bald zumindest leichte Entwarnung. Norris „hat Gefühl in allen Extremitäten und kann sie bewegen“, hieß es in einem Statement der Lions. Coach Dan Campbell zeigte sich auf der Pressekonferenz hochemotional, sagte, er würde für Norris beten. Immerhin: „Er bewegt sich, er spricht.“
Da war das Spiel längst abgebrochen gewesen. Obwohl es zunächst wieder Fahrt aufgenommen hatte. Tatsächlich begann das Match nach Norris‘ Abtransport wieder. Die Spieler taten allerdings – nichts. Außer bewegungslos die Uhr runterlaufen zu lassen. Sechs Minuten vor dem Ende wurde dann auch offiziell abgebrochen.
