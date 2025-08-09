Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Victoria Mboko

Ihr Triumph verwirrte sogar die Herren-Asse

Tennis
09.08.2025 07:46
Victoria Mboko verblüfft alle.
Victoria Mboko verblüfft alle.(Bild: AP)

Die erst 18-jährige Victoria Mboko eilte in acht Monaten von Rang 350 zum Masters-Titel – ihr Triumph verwirrte sogar die Herren-Asse.

0 Kommentare

Völlige Verwirrung herrschte bei Ben Shelton, als während seines Masters-Finals in Toronto gegen Karen Chatschanow plötzlich Jubel aufbrandete, das Spiel unterbrochen werden musste. „Was ist los?“, fragte der US-Amerikaner den Referee.

Die Ursache lag 536 Kilometer entfernt. In Montreal hatte die Kanadierin Victoria Mboko gerade ihren Sensationslauf mit dem Titel beendet. Dabei schlug sie im Finale mit Naomi Osaka ausgerechnet ihr Idol 2:6, 6:4, 6:1. Denn Mboko ist erst 18 und kündigte sich spätestens in diesen zwei Wochen als potenzieller neuer Superstar im Damen-Tennis an.

Lesen Sie auch:
Victoria Mboko schnappte sich sensationell die Trophäe.
Auch Osaka verzweifelt
Sensation! 18-Jährige krönt ihr Tennis-Märchen
08.08.2025

Enormes Potenzial
Noch vor Jahresbeginn war die Kanadierin, deren Eltern einst aus politischen Gründen aus der Demokratischen Republik Kongo fliehen mussten, nur die Nummer 350 der Welt. Bei den French Open deutete Mboko mit dem Einzug in Runde drei ihr enormes Potenzial an: 1,78 Meter groß, starker Aufschlag, Wucht in den Schlägen, gute Athletik und eine relaxte Persönlichkeit. Ihr Aufstieg an die Weltspitze schien klar, passierte nun schneller als erwartet. „Ich habe so viele Emotionen in mir, kann es gar nicht ausdrücken“, jubelte Mboko, die in Montreal vier Grand-Slam-Siegerinnen besiegte, nun an den Top 20 kratzt.

(Bild: AP/Christopher Katsarov)
(Bild: AP/Christinne Muschi)
(Bild: EPA/GRAHAM HIUGHES)

In Toronto hatte Shelton nach der Unterbrechung das bessere Ende, holte mit 6:7, 6:4, 7:6 seinen ersten Masters-Titel.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Naomi Osaka
TorontoMontreal
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.093 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
196.876 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
138.654 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1200 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1065 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
872 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf