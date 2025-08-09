Ihr Triumph verwirrte sogar die Herren-Asse

Enormes Potenzial

Noch vor Jahresbeginn war die Kanadierin, deren Eltern einst aus politischen Gründen aus der Demokratischen Republik Kongo fliehen mussten, nur die Nummer 350 der Welt. Bei den French Open deutete Mboko mit dem Einzug in Runde drei ihr enormes Potenzial an: 1,78 Meter groß, starker Aufschlag, Wucht in den Schlägen, gute Athletik und eine relaxte Persönlichkeit. Ihr Aufstieg an die Weltspitze schien klar, passierte nun schneller als erwartet. „Ich habe so viele Emotionen in mir, kann es gar nicht ausdrücken“, jubelte Mboko, die in Montreal vier Grand-Slam-Siegerinnen besiegte, nun an den Top 20 kratzt.