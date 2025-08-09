Die erst 18-jährige Victoria Mboko eilte in acht Monaten von Rang 350 zum Masters-Titel – ihr Triumph verwirrte sogar die Herren-Asse.
Völlige Verwirrung herrschte bei Ben Shelton, als während seines Masters-Finals in Toronto gegen Karen Chatschanow plötzlich Jubel aufbrandete, das Spiel unterbrochen werden musste. „Was ist los?“, fragte der US-Amerikaner den Referee.
Die Ursache lag 536 Kilometer entfernt. In Montreal hatte die Kanadierin Victoria Mboko gerade ihren Sensationslauf mit dem Titel beendet. Dabei schlug sie im Finale mit Naomi Osaka ausgerechnet ihr Idol 2:6, 6:4, 6:1. Denn Mboko ist erst 18 und kündigte sich spätestens in diesen zwei Wochen als potenzieller neuer Superstar im Damen-Tennis an.
Enormes Potenzial
Noch vor Jahresbeginn war die Kanadierin, deren Eltern einst aus politischen Gründen aus der Demokratischen Republik Kongo fliehen mussten, nur die Nummer 350 der Welt. Bei den French Open deutete Mboko mit dem Einzug in Runde drei ihr enormes Potenzial an: 1,78 Meter groß, starker Aufschlag, Wucht in den Schlägen, gute Athletik und eine relaxte Persönlichkeit. Ihr Aufstieg an die Weltspitze schien klar, passierte nun schneller als erwartet. „Ich habe so viele Emotionen in mir, kann es gar nicht ausdrücken“, jubelte Mboko, die in Montreal vier Grand-Slam-Siegerinnen besiegte, nun an den Top 20 kratzt.
In Toronto hatte Shelton nach der Unterbrechung das bessere Ende, holte mit 6:7, 6:4, 7:6 seinen ersten Masters-Titel.
