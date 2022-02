Massive Cyberangriffe begleiten Krieg in Ukraine

Russlands Krieg in der Ukraine wird von Cyberangriffen begleitet: Seit Mittwochabend fluten Hacker ukrainische Regierungs-Websites im Zuge sogenannter DDoS-Angriffe mit so vielen Anfragen, dass sie unter der Last immer wieder ausfallen. Zudem wurde bisher unbekannte Schadsoftware auf Rechnern in der Ukraine entdeckt. Experten vermuten Russland dahinter: Putin setzte schon früher auf den „hybriden Krieg“.