Nach „Mobbing“ ist Ter Stegen wieder Barca-Kapitän

Eskaliert

Die Streit-Spirale drehte sich weiter. Von Chefcoach Hansi Flick nicht mehr als Nummer eins gesehen, leitete Barca gar ein Disziplinarverfahren gegen den eigenen Goalie und langjährigen Stammtorhüter ein – angeblich, weil sich Ter Stegen geweigert hatte, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, die Barca finanzielle Vorteile gebracht hätte. Damit noch immer nicht genug, verweigerte der Klub dem 33-Jährigen sogar eine Rückennummer. In einer aktuellen Meldeliste schien Ter Stegen, als einer vonr zwei Spielern, schlicht ohne offizielle Nummer auf. All das zusammen war für die spanische „Marca“ nicht weniger als „Mobbing“.