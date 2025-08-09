Großbrand wütet an Hängen des Vesuvs nahe Neapel

2568 Hektar bei Bränden in Kampanien zerstört

„Wir sind besorgt und verfolgen die Entwicklung des Brandes Minute für Minute in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Wir vertrauen auf die unermüdliche Arbeit der Einsatzkräfte am Boden und der Piloten der Löschflugzeuge, denen unser größter Dank gilt. Unser Anliegen gilt dem Schutz des Naturerbes und der Sicherheit all jener, die rund um den Vulkan leben und arbeiten“, erklärte Raffaele De Luca, Präsident des Nationalparks Vesuv.