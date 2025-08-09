Alte Klinik Oberwart fällt, doch erst „Entgiftung“

Lärm soll gering gehalten werden

Für die Anrainer bleibt es in den kommenden Wochen noch ruhig: Die laufenden Schad- und Störstoffarbeiten finden ausschließlich im Inneren des Gebäudes statt. „Die Fassade bleibt dabei geschlossen, um Lärm und Emissionen so gering wie möglich zu halten“, betont die Gesundheit Burgenland. Auch beim eigentlichen Abbruch soll dann auf größtmögliche Rücksichtnahme geachtet werden: Staub wird durch gezielte Wasserbesprühung gebunden, laute Arbeiten werden sorgfältig geplant und der Transportverkehr auf ein Minimum reduziert.