Bus-Posse: Kaum Fahrgäste, nur leere Kilometer

Eine Gemeinde steigt aus Finanzierung aus

Der Mieminger Bürgermeister Martin Kapeller kennt die Problematik. „Derzeit besteht die Linie noch, wir haben aber September als Deadline vorgesehen“, sagt er. Demnächst finde ein Gespräch zwischen Vertretern der Gemeinden und dem VVT statt, um die aktuellen Fahrgastzahlen zu eruieren. Eine berauschende Steigerung habe es wohl nicht gegeben, glaubt der Bürgermeister. Laut Kapeller habe Silz den Ausstieg aus der Finanzierung bereits beschlossen.