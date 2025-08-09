Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

40.000 Euro Steuergeld

Bus-Posse: Kaum Fahrgäste, nur leere Kilometer

Tirol
09.08.2025 09:00
Fahrgäste sind auf der Linie 470 meist Fehlanzeige, die Kosten dafür trotzdem zu stemmen.
Fahrgäste sind auf der Linie 470 meist Fehlanzeige, die Kosten dafür trotzdem zu stemmen.(Bild: Privat)

Mit rund 40.000 Euro jährlich „sponsern“ die Gemeinden Mieming, Silz und Mötz im Tiroler Oberinntal eine Buslinie, die völlig an den Bedürfnissen der Bürger vorbeifährt. Denn es steigt kaum einmal jemand ein ...

0 Kommentare

Die VVT-Buslinie 470, betrieben im Auftrag des Verkehrsverbund Tirol (VVT), verbindet seit etwa zwei Jahren Mieming, Mötz und Silz und somit das Mieminger Plateau (Bezirk Imst) mit dem Inntal. Dies geschieht nicht ohne finanziellen Zuschuss der genannten Gemeinden. Knapp 40.000 Euro an öffentlichem Steuergeld schießen die Kommunen insgesamt jedes Jahr zu, damit die Räder der Linie 470 rollen.

Unpassende Fahrzeiten
Die Crux an der Sache: Die Räder rollen überwiegend ohne Fahrgäste. Denn die Einheimischen ignorieren die Linie schlichtweg. „Die Fahrzeiten passen nicht zum Zugfahrplan Richtung Innsbruck, die Haltestellen sind für viele zu entlegen“, ärgert sich eine Plateaubewohnerin.

200 sinnlose Kilometer pro Werktag
„22 Fahrten täglich zwischen 6 und 22 Uhr, fast 200 Kilometer werktags, zwei Fahrer, die – mit Ausnahme von Schülern zu bestimmten Zeiten – praktisch niemanden chauffieren“, rechnet sie vor.

Zitat Icon

Zwei Fahrer in zwei Bussen chauffieren – mit Ausnahme von Schülern zu bestimmten Zeiten – praktisch niemanden.

Eine Bewohnerin des Mieminger Plateaus

Ökologisch absurd
Die Linie sei aus Umweltgründen eine Absurdität, bei dem Mangel an Busfahrern wären die beiden Chauffeure anderswo viel besser eingesetzt. Und letztlich finanziere der Steuerzahler die leeren Kilometer. „Die Linie gehört umgehend eingestellt und durch ein Sammeltaxi ersetzt“, fordert die Frau.

Eine Gemeinde steigt aus Finanzierung aus
Der Mieminger Bürgermeister Martin Kapeller kennt die Problematik. „Derzeit besteht die Linie noch, wir haben aber September als Deadline vorgesehen“, sagt er. Demnächst finde ein Gespräch zwischen Vertretern der Gemeinden und dem VVT statt, um die aktuellen Fahrgastzahlen zu eruieren. Eine berauschende Steigerung habe es wohl nicht gegeben, glaubt der Bürgermeister. Laut Kapeller habe Silz den Ausstieg aus der Finanzierung bereits beschlossen.

Zitat Icon

Derzeit besteht die Linie noch, wir haben aber September als Deadline vorgesehen.

BM Martin Kapeller, Mieming

Diskussion um Sammeltaxi
Mit dem VVT wollen die Gemeinden Mieming, Obsteig und Wildermieming überdies eine alternative Lösung besprechen. So sei – wie gefordert – die Installation eines Sammel- bzw. Ruftaxis in Ausarbeitung.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.093 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
196.876 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
138.654 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1200 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1065 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
872 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf