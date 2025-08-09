Bus-Posse: Kaum Fahrgäste, nur leere Kilometer

Mit rund 40.000 Euro jährlich „sponsern“ die Gemeinden Mieming, Silz und Mötz im Tiroler Oberinntal eine Buslinie, die völlig an den Bedürfnissen der Bürger vorbeifährt. Denn es steigt kaum einmal jemand ein ...
Die VVT-Buslinie 470, betrieben im Auftrag des Verkehrsverbund Tirol (VVT), verbindet seit etwa zwei Jahren Mieming, Mötz und Silz und somit das Mieminger Plateau (Bezirk Imst) mit dem Inntal. Dies geschieht nicht ohne finanziellen Zuschuss der genannten Gemeinden. Knapp 40.000 Euro an öffentlichem Steuergeld schießen die Kommunen insgesamt jedes Jahr zu, damit die Räder der Linie 470 rollen.
Unpassende Fahrzeiten
Die Crux an der Sache: Die Räder rollen überwiegend ohne Fahrgäste. Denn die Einheimischen ignorieren die Linie schlichtweg. „Die Fahrzeiten passen nicht zum Zugfahrplan Richtung Innsbruck, die Haltestellen sind für viele zu entlegen“, ärgert sich eine Plateaubewohnerin.
200 sinnlose Kilometer pro Werktag
„22 Fahrten täglich zwischen 6 und 22 Uhr, fast 200 Kilometer werktags, zwei Fahrer, die – mit Ausnahme von Schülern zu bestimmten Zeiten – praktisch niemanden chauffieren“, rechnet sie vor.
Zwei Fahrer in zwei Bussen chauffieren – mit Ausnahme von Schülern zu bestimmten Zeiten – praktisch niemanden.
Eine Bewohnerin des Mieminger Plateaus
Ökologisch absurd
Die Linie sei aus Umweltgründen eine Absurdität, bei dem Mangel an Busfahrern wären die beiden Chauffeure anderswo viel besser eingesetzt. Und letztlich finanziere der Steuerzahler die leeren Kilometer. „Die Linie gehört umgehend eingestellt und durch ein Sammeltaxi ersetzt“, fordert die Frau.
Eine Gemeinde steigt aus Finanzierung aus
Der Mieminger Bürgermeister Martin Kapeller kennt die Problematik. „Derzeit besteht die Linie noch, wir haben aber September als Deadline vorgesehen“, sagt er. Demnächst finde ein Gespräch zwischen Vertretern der Gemeinden und dem VVT statt, um die aktuellen Fahrgastzahlen zu eruieren. Eine berauschende Steigerung habe es wohl nicht gegeben, glaubt der Bürgermeister. Laut Kapeller habe Silz den Ausstieg aus der Finanzierung bereits beschlossen.
Derzeit besteht die Linie noch, wir haben aber September als Deadline vorgesehen.
BM Martin Kapeller, Mieming
Diskussion um Sammeltaxi
Mit dem VVT wollen die Gemeinden Mieming, Obsteig und Wildermieming überdies eine alternative Lösung besprechen. So sei – wie gefordert – die Installation eines Sammel- bzw. Ruftaxis in Ausarbeitung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.