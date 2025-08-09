Gefährliche Seuche legt nächstes Tierheim lahm

„Es war mit Sicherheit ein unerwünschter Wurf, der da zu uns gekommen ist“, so Specht, die nicht müde wird, zu betonen, dass es seit Jahren eine Kastrationspflicht für Freigänger in Österreich gibt. „Diese besteht aber nur auf dem Papier. Man kann das Gesetz leider viel zu leicht umgehen“, kritisiert Specht, die um Spenden für die Bekämpfung der Katzenseuche bittet.

Spendenkonto des Tierheims: AT18 2022 8000 0407 9851