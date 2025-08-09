Vorteilswelt
Virus bei Kätzchen

Gefährliche Seuche legt nächstes Tierheim lahm

Niederösterreich
09.08.2025 08:00
Auch in Krems wurde Parvovirose bei sechs Babykatzen nachgewiesen. Mit dem Dechanthof hänge der ...
Auch in Krems wurde Parvovirose bei sechs Babykatzen nachgewiesen. Mit dem Dechanthof hänge der Ausbruch allerdings nicht zusammen.(Bild: Tierheim Krems)

Nun hat es auch das Tierheim Krems erwischt! Nach dem Dechanthof bei Mistelbach in Niederösterreich wurde das als Katzenseuche bekannte, hochansteckende Parvovirose-Virus dort ebenfalls nachgewiesen. Die Folge: große Sorgenfalten, gesperrte Bereiche, Aufnahmestopp und immense Kosten!

Eingeschleppt wurde es von sechs Babykatzen, um die man sich bereits seit rund einem Monat in Krems kümmert. Urplötzlich haben sie starken Durchfall bekommen, ihr Zustand verschlechterte sich – typisch für die Katzenseuche, die wenig später mittels PCR-Test auch bestätigt wurde.

Derzeit können keine neuen Katzen aufgenommen werden
Dann war rasches Handeln angesagt. Die Samtpfoten wurden in die Tierklinik gebracht, vier Zimmer sofort gesperrt, Desinfektionsmittel und Schutzanzüge besorgt. Weil auch der Quarantäne-Raum betroffen ist, kann man vorübergehend keine neuen Fundkatzen aufnehmen.

Schutzanzüge und Desinfektionsmittel mussten angekauft werden.
Schutzanzüge und Desinfektionsmittel mussten angekauft werden.(Bild: Tierheim Krems)

Virus wütete schon einmal
„Wir hoffen, dass wir die nächsten 14 Tage ohne weiteren Fall überstehen. Dann haben wir Glück“, so Leiterin Andrea Specht, die sich an den letzten Ausbruch vor rund 15 Jahren in Krems erinnert: „Damals starben mehr als 20 Katzen an dem Virus.“

14.000 Euro Kosten
Auf das ohnehin finanziell schwer gebeutelte Tierheim rollt nun eine immense Kostenlawine zu. Geschätzte 14.000 Euro macht die Bekämpfung und Behandlung aus. Eine Summe, die vermeidbar gewesen wäre, wenn die Eltern der Katzen kastriert gewesen wären.

„Es war mit Sicherheit ein unerwünschter Wurf, der da zu uns gekommen ist“, so Specht, die nicht müde wird, zu betonen, dass es seit Jahren eine Kastrationspflicht für Freigänger in Österreich gibt. „Diese besteht aber nur auf dem Papier. Man kann das Gesetz leider viel zu leicht umgehen“, kritisiert Specht, die um Spenden für die Bekämpfung der Katzenseuche bittet.

Spendenkonto des Tierheims: AT18 2022 8000 0407 9851

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
