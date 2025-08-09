Bereits drei Tote durch Botulismus in Italien

Der 52-Jährige soll kontaminierten Brokkoli im Glas gegessen haben, der sich in einem Snack befunden hatte, den er sich in seinem Urlaub in Diamante, einer Kleinstadt an der kalabrischen Küste, an einem Foodtruck gekauft hatte. Laut ersten Ermittlungen der soll das Gemüse aus einem kommerziell vertriebenen Glas stammen. Das Produkt wurde in ganz Italien aus dem Verkehr gezogen. Konserven in Öl werden genau kontrolliert.