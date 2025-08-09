„Petunia“ ist der hässlichste Hund der Welt

Mops auf zweitem Platz

„Jinny Lu“, ein fünfjähriger Mops mit schief heraushängender Zunge, belegte den zweiten Platz. Er hatte schon 2023 an dem Wettbewerb teilgenommen, ging damals aber leer aus. Besitzerin Michelle Grady konnte sich nun immerhin über ein Preisgeld von umgerechnet knapp 2600 Euro freuen. „Poppy“, ein siebenjähriger Chinesischer Schopfhund mit viel nackter Haut und wenigen weißen Haarbüscheln, landete auf dem dritten Rang. Sein Auftritt wurde mit etwa 1700 Euro belohnt.