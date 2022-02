Kinder in Angst: „Möge Gott den Krieg abwenden“

„Sonst weinen sie nur die ganze Zeit“

„Den Kleinen erzählen wir nur das Notwendigste, denn sonst weinen sie nur die ganze Zeit“, so Koschil. Ihr grenzenloser Optimismus ist weg. „Wir bereiten alles vor, dass wir das Zentrum so schnell wie möglich evakuieren können. In der benachbarten Schule gibt es einen Luftschutzkeller, im Familienhaus wurden bereits im Erdkeller Lebensmittel eingelagert. Dort müssen wir uns im Notfall verstecken.“