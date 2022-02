US-Außenminister: Lage in der Ukraine „todernst“

US-Außenminister Antony Blinken hat dramatische Worte für die Lage in der Ukraine gefunden. „Alles, was wir sehen, deutet darauf hin, dass es todernst ist, dass wir am Rande einer Invasion stehen“, warnte er am Sonntag in einem CNN-Interview. Man wolle aber „jede Gelegenheit und jede Minute“ nutzen, um Russlands Präsident Wladimir Putin noch von einem Einmarsch abzuhalten - so lange, „bis die Panzer tatsächlich rollen und die Flugzeuge fliegen“, so Blinken. So sei US-Präsident Joe Biden „jederzeit“ zu einem Treffen mit Putin bereit.