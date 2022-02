Ostukraine: 1500 Verstöße gegen Waffenruhe

Die Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat innerhalb eines Tages mehr als 1500 Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ostukraine verzeichnet. Am Freitag habe es in der Region Donezk 591 militärischen Zwischenfälle gegeben, teilte die OSZE am Samstag mit. In der Nachbarregion Luhansk seien 975 Verstöße registriert worden. Es handle sich um die höchsten Zahlen seit Beginn des Jahres. Die NATO erwartet bereits einen „vollständigen Angriff“ auf die Ukraine.