Hacker: 3G in Gastro scheitert an den Ungeimpften

Weiterhin 2G statt 3G in der Gastronomie - das ist der Rest vom Wiener Sonderweg in der Corona-Pandemie. Peter Hacker hat die im Vergleich zu anderen Bundesländern strengeren Spielregeln in der Bundeshauptstadt am Freitag verteidigt. „Unser Hauptproblem sind leider nach wie vor Menschen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Die gesamte Welle wird vor allem von den Ungeimpften verursacht“, betonte der SPÖ-Gesundheitsstadtrat im Ö1-„Morgenjournal“. Wie Bürgermeister Michael Ludwig zeigt sich auch Hacker über die Kombination Impfpflicht und 3G verwundert.