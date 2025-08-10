Merz‘ Israel-Wende stößt Schwesterpartei sauer auf

„Wohin sollen diese Menschen gehen?“

„Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln gelöst zu werden. Der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte. Der eine Evakuierung der ganzen Stadt Gaza zur Folge hat – wohin sollen diese Menschen gehen? Das können wir nicht, das tun wir nicht und das werde ich auch nicht tun“, betonte Merz am Sonntag in einem ARD-Interview.