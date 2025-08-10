Sesko-Wechsel beschert Red Bull Salzburg Millionen

Die Hände dürfen sich auch die Verantwortlichen von Vizemeister Salzburg reiben. Geschäftsführer Stephan Reiter handelte vor zwei Jahren, als Sesko den Klub für 24 Millionen Euro verließ, eine Weiterverkaufsbeteiligung aus. Diese kommt nun zum Tragen und beschert den Mozartstädtern erneut einen Millionenregen.

Stürmer erwies sich als Goldgrube

Wie die „Krone“ erfuhr, kassiert der Finanzkrösus des heimischen Fußballs eine zweistellige Millionen-Ablöse und zählt zu den großen Gewinnern des Deals. Damit nicht genug, steht Salzburg auch Geld durch die Ausbildungsentschädigung zu. Klubs, die Spieler zwischen dem 12. und 23. Lebensjahr unter Vertrag haben, sollen mit einem kleinen Anteil belohnt werden. In Salzburgs Fall beträgt dieser mindestens 1,53 Millionen. Sesko, der 2019 nach Salzburg kam, erwies sich damit für die Bullen als Goldgrube.