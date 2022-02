So wird um die Befreiung von Impfpflicht angesucht

In Niederösterreich wird ab Montag das Online-Formular unter www.noe.gv.at/impfpflicht verfügbar sein. So ein Online-Tool stellt auch Tirol unter www.tirol.gv.at/impfpflicht zur Verfügung. Das Land stellt jedoch klar, dass die Eintragung des Befreiungsgrundes in den e-Impfpass voraussichtlich nicht vor Ende April 2022 möglich sein wird. In Vorarlberg kann man mit Wochenanfang auf www.vorarlberg.at/impfbefreiung ein Ansuchen stellen. Es wird darum ersucht, in erster Linie das Online-Formular zu verwenden, es sei jedoch auch der Postweg möglich.