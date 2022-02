Zahlen als Beweis: Impfpflicht hat keinen Effekt

Flächendeckende Impfaktion an Volksschulen

Freilich könnte Wien beim Impfen auch noch aufholen - und so wird ein Pilotprojekt ausgerollt, um noch Stiche zu lukrieren: Vergangenen Dezember wurde an acht Volksschulen Impfungen verabreicht - durch Schulärzte. Ab Montag ist das in weiteren 176 Wiener Lehranstalten möglich, es gibt 3027 Voranmeldungen.