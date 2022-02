Sind die Roten „Gsindl“, Herr Bundeskanzler?

Der Satz zeugt jedenfalls nicht von Respekt, sondern eher von Hass. Mangelt es an Respekt?

Es wäre gut für unsere politische Kultur, wenn wir mehr auf unsere Kommunikation achten würden, wenn es ein Abrüsten der Worte gäbe. Da müssen sich aber alle Parteien an der Nase nehmen. Ich finde es erstaunlich, wie viel Untergriffiges heute öffentlich ausgesprochen wird. In Parlamentsreden, im U-Ausschuss, man muss ja nicht alles wiederholen, was da manche von sich geben - ich denke nur an die „G’fraster“ des Herrn Muchitsch oder die „mieselsüchtigen Koffern“ des Herrn Häupl, beide SPÖ, von der FPÖ will ich gar nicht reden. Aber bei uns ist jetzt große Aufregung. Ich finde diese Diskussion ein Stück scheinheilig. Was den Respekt betrifft, so habe ich auch Freunde in der SPÖ, mit denen ich ausgezeichnet auskomme. Umgekehrt ist es genau so. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, ordentlich mit anderen umzugehen, und das passiert ja Gott sei Dank zum überwiegenden Teil auch.