Postauto-Diebe wurden von der Polizei geschnappt

Lange hielt das Einbrecher-Duo die Polizei im Rosental auf Trab. Schon am 4. November brach einer der beiden Männer in das Postverteilerzentrum ein und schnappte sich dort einen Klein-Lkw inklusive Pakete. Der 25-Jährige verursachte dann in Klagenfurt einen schweren Verkehrunfall und flüchtete. Kurze Zeit später nahmen die beiden Männer das Postverteilerzentrum wieder ins Visier und stahlen abermals ein Postauto und fuhren damit nach Villach.