Erneut Postauto in Feistritz im Rosental gestohlen

Erneut wurde binnen weniger Wochen das Postverteilerzentrum in Feistritz im Rosental von unbekannten Dieben heimgesucht. Die Täter brachen in der Nacht zum Freitag in das Verteilerzentrum ein, stahlen mehrere Pakete sowie Fahrzeugschlüssel und fuhren mit einem Postauto davon. Bereits Anfang November war - wie berichtet - ein noch immer unbekannter Autodieb mit einem gestohlenen Postwagen in ein Klagenfurter Geschäftslokal gedonnert und dann geflüchtet.