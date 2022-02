Herausforderer für Tristacher Gemeindeoberhaupt

Das Ziel für Einhauer ist klar: Er plant erneut, das Geschehen in Tristach zu lenken: „Wir wollen auch die Mandate halten.“ Zuletzt sicherte man sich neun der 13 Gemeinderatssitze. In dieser Zeit setzte man viele Projekten um: „Wir haben den Dorfpark Tratte autofrei umgestaltet - mit einem Brunnen und Ruhemöglichkeiten“, so Einhauer. Dieser soll heuer fertig werden.