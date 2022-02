Wahl mit Corona: Maskenpflicht oder Wahlkarte

Der Schutz der Wähler vor einer Corona-Infektion im Rahmen der Wahlen in Osttirol beschäftigt auch die Behörden. Derzeit geht man beim Land Tirol davon aus, dass es in den Wahllokalen zumindest eine Maskenpflicht geben wird. Wer sich das ersparen will, der kann noch bequem eine Wahlkarte beantragen.