Osttirol wählt: Bürgermeister ohne Herausforderer

In der nach Einwohnern gemessen drittgrößten Gemeinde Osttirols Nussdorf-Debant sucht man derzeit noch nach einem Gegenkandidaten zu Bürgermeister Andreas Pfurner. Dieser will bei der Wahl am 27. Februar seinen Posten behaupten und hat bereits Pläne, was in Zukunft in seiner Gemeinde passieren soll.