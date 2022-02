5. Welle erreicht „vorübergehende Plateauphase“

Wien wird bei Sieben-Tage-Inzidenz am besten abschneiden

Was die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner, Anm.) anlangt - am Mittwoch betrug diese bei 38.309 behördlich bestätigten Neuinfektionen 2560,7 -, wird diese am kommenden Mittwoch in Österreich zwischen 2133 und 3512 betragen. Die geringste Inzidenz wird mit einem Wert zwischen 1800 und 3000 in Wien, die höchste mit 2800 bis 4500 in Kärnten erwartet.