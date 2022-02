GECKO: „Mit Omikron umgehen wie mit Grippe“

Ein neuer Lagebericht der Krisenkommission GECKO birgt durchaus brisante Details. So kommen die Experten etwa zu dem Schluss, dass bereits bis zu 93 Prozent der Österreicher in Kontakt mit Virus oder Impfung gekommen seien und dass Omirkon „sicher zum weiteren generellen Aufbau einer Immunantwort“ sorgen werde. Außerdem werden die gängigen Omikron-Typen als ähnlich gefährlich wie die klassische Grippe angesehen, man könne sich also - sofern die Zahlen in den kommenden Monaten sinken - an den „Strukturen zur Influenza-Überwachung“ orientieren.