GECKO-Leiterin: 4. Impfung derzeit nicht notwendig

Ausbau der PCR-Teststruktur im Fokus

Im Fokus des Expertengremiums steht in nächster Zeit der Ausbau der PCR-Teststruktur, bestätigte GECKO-Vorsitzender Rudolf Striedinger - er ist stellvertretende Generalstabschef im Verteidigungsministerium - in einer Stellungnahme zum Bericht. Kommende Woche werde man mit Vertretern des Lebensmittelhandels reden, über den in vielen Bundesländern die Abwicklung läuft.