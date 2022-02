Blick auf medienpolitische Herausforderungen

Als Schwerpunkte sind dabei die Neustrukturierung der Einschaltungen der öffentlichen Hand, der Medienförderungen, der Medientransparenz und die Stärkung des Medienstandorts definiert. „Klar ist jedenfalls: Es braucht Reformen in der heimischen Medienpolitik. Ich will den Medienstandort Österreich im digitalen Wettbewerb stärken. Ein objektiver und unabhängiger Journalismus in Österreich muss weiterhin möglich sein und die Pressefreiheit als oberstes Gut im Journalismus unantastbar bleiben“, so Raab.