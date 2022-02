ORF-Direktorenteam „nicht nach Parteinähe“ besetzt

In dem am vergangenen Wochenende aufgetauchten Dokument der Regierung werden die ORF-Direktoriumsposten im Verhältnis drei ÖVP - inklusive Generaldirektor - versus zwei Grüne aufgeteilt. Dabei sollten „die bestqualifizierten Persönlichkeiten entsprechend den Kriterien des ORF-Gesetzes“ zum Zug kommen, wie es in dem Papier heißt. Die „Freundeskreise“ von ÖVP und Grünen sollten eine Personalsuche starten und die dabei gefundenen Personen zur Bewerbung ermuntert werden.