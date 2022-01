Pakt mit Grünen: ORF-Job gegen Kopftuchverbot

Es waren nur einige Seiten, die am Freitagabend das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben - aber sie sprechen Bände über die Art und Weise, wie Parteien hierzulande öffentliche Top-Jobs aufteilen. In den geheimen Zusatzverträgen zum jeweiligen Regierungsprogramm wurde klar geregelt, welche Partei welche Posten besetzen darf, vom EU-Kommissar bis zum Verwaltungsgerichtshof. Der Job-Geheimpaktakt der ÖVP mit der FPÖ, die eigentlich seit Jahrzehnten offiziell gegen die Parteibuchwirtschaft wettert, sah zudem das Ende der ORF-Gebühren vor. Dass diese „Sideletter“, wie sie im Polit-Sprech heißen, überhaupt publik geworden sind, liegt wohl am ÖVP-U-Ausschuss, in dem das türkis-blaue Papier auftauchte.