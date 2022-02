Keine Impfung, kein Gehalt? So erklärt das der ORF

Weißmanns Prognose deckt sich zumindest teilweise mit den Einschätzungen einiger Experten. So sagte etwa Komplexitätsforscher Peter Klimek vergangene Woche in der „ZiB 2“, man erwarte den Höhepunkt der Welle bis spätestens Mitte Februar. Der in New York forschende steirische Impfexperte Florian Krammer sagte hingegen in der Sonntags-„Krone“, dass eine Verschnaufpause denkbar, aber „reine Spekulation“ sei. Weitere große Unbekannte: neue Varianten. Florian Thalhammer von der Medizinischen Universität Wien meint, die Entwicklungen zu Mutationen könne nur jemand mit einer Glaskugel vorhersehen.