Kampf um die Macht mit vielen Verlierern

Die schlechte Nachricht vorweg: Es schaut nicht so aus, als ob die Lage in absehbarer Zeit besser werden könnte. Gerade nimmt der U-Ausschuss Fahrt auf. Im Herbst kommt die Bundespräsidentenwahl, dicht gefolgt von vier Landtagswahlen und den erwartbaren Schmutzkübelaktionen vor den näher rückenden Nationalratswahlen. Der Kampf um die Macht hat schon begonnen, und am Ende werden viele Verlierer auf der Bühne liegen.