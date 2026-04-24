Wer hat den stärkeren Hebel?

In beiden Fällen ist das kurioserweise die Sperre der Straße von Hormus, also jener Meerenge, durch die sonst rund ein Fünftel des weltweiten Erdöl- und Erdgastransports abgewickelt wird. Der Iran blockiert die Passage für alle „feindlichen“ Schiffe und nimmt damit die Weltwirtschaft in Geiselhaft. Die Amerikaner blockieren die Meerenge für alle Schiffe, die aus dem Iran kommen oder diesen anlaufen wollen.