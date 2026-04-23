Ministerin Bauer traut sich was

Die Liste dieser privaten Vereine, die sich zum Teil staatliche und öffentlich-rechtliche Aufgaben anmaßen, ist lang. Sie reicht von einer Vielzahl diverser „Meldestellen“ gegen jede Art von Fehlverhalten – etwa bei Homophobie, Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit etc. – bis hin zu Dokumentations-Archiven, deren Arbeit wissenschaftlich eher fragwürdig ist. Und die Steuergeld-Millionen, die in diese allzu häufig denunziatorischen Aktivitäten fließen, sind gewaltig.