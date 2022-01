Ukraine: Krieg oder Frieden?

Gibt es eine friedliche Lösung? Natürlich, wenn Vernunft an die Stelle von Bedrohungen, Vertrauen an die Stelle von Unterstellungen tritt. Um zu einer friedlichen Regelung zu gelangen, ist zu fragen, was denn die Kernpunkte der Interessen der Beteiligten sind. Die Russen wollen Sicherheit und Respekt, die Ukrainer Garantien für ihre Unabhängigkeit, die Europäer Stabilität und Kooperation. Das ließe sich miteinander durchaus vereinbaren. Beispiele dafür gibt es: Österreich ist eines davon und hat bewiesen, dass es imstande ist, seine Souveränität wiederzuerlangen. Dazu wäre allerdings erforderlich, dass nicht nur Amerikaner und Russen, sondern auch Europäer und Ukrainer am Tisch sitzen, um eine Lösung zu erarbeiten.