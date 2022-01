Schallenberg zu Ukraine-Krise: „Drohkulisse real“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine-Krise gewarnt. „Die Drohkulisse ist leider sehr real und in einer Art und Weise sehr erschreckend“, sagte Schallenberg zu Ö1 vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen am Montag in Brüssel. Pläne für die Evakuierung von Botschaftsmitarbeitern aus Kiew gebe es, momentan sei es aber wichtig, „unsere Augen und Ohren genau jetzt in dieser Phase so stark präsent zu haben wie möglich“.