Riesen-Ratte entdeckt: „So groß wie eine Katze“
Ein Schädlingsbekämpfer machte in einem Wohnhaus in Nordengland einen ungewöhnlichen Fund: eine riesige tote Ratte – fast so groß wie eine kleine Katze. Lokale Politiker schlagen jetzt Alarm, die Gegend habe ein Rattenproblem.
Es könnte die größte Ratte sein, die jemals in Großbritannien gefunden wurde, schreiben britische Medien. Das Tier war vom Kopf bis zur Schwanzspitze immerhin knapp 56 Zentimeter lang. Die örtlichen Stadträte David Taylor und Stephen Martin teilten ein Foto der Ratte in den sozialen Medien und schrieben dazu: „Das ist kein Einzelfall.“
„Ich musste zweimal hinschauen“
Das Foto der toten Ratte schickte der Bewohner des Hauses, in dem das Tier gefunden worden war, an die Stadträte. „Ich musste zweimal hinschauen, als ich das Bild davon sah“, schilderte Martin dem „Guardian“ gegenüber. „An der Größe des Sacks kann man erkennen, dass es sich nicht um eine normale Größe handelt. Die Ratte ist so groß wie eine Katze“, zeigte sich Martin schockiert.
Rattenplage wird immer schlimmer
Die Stadträte warnen aber auch davor, dass diese Ratte kein Einzelfall war: „In unserer Gegend werden immer mehr Ratten gesichtet. Seit einigen Jahren wird es immer schlimmer“, erklärte Martin. Die Tiere sind auf Straßen, bei Mülleimern, auf überwachsenem Land und jetzt auch in Häusern, wie Taylor und Martin aufzählen.
Die lokale Verwaltung bietet keine Schädlingsbekämpfung für Privatpersonen an. Viele Menschen hätten allerdings nicht genug Geld, um Schädlingsbekämpfungs-Unternehmen zu beauftragen, kritisiert Martin.
Noch größere Ratte in Frankreich
Dass es noch größer geht, zeigt ein Fund aus dem Jahr 2017: Ein Schädlingsbekämpfer entdeckt im französischen Lyon eine Ratte, die 80 Zentimeter lang war – mit Schwanz sogar einen Meter. Aber auch in Österreich gibt es immer wieder Probleme mit Ratten, so musste in Oberösterreich sogar ein Restaurant nach einer Rattenplage zusperren.
