Riesen-Ratte entdeckt: „So groß wie eine Katze“

„Ich musste zweimal hinschauen“

Das Foto der toten Ratte schickte der Bewohner des Hauses, in dem das Tier gefunden worden war, an die Stadträte. „Ich musste zweimal hinschauen, als ich das Bild davon sah“, schilderte Martin dem „Guardian“ gegenüber. „An der Größe des Sacks kann man erkennen, dass es sich nicht um eine normale Größe handelt. Die Ratte ist so groß wie eine Katze“, zeigte sich Martin schockiert.