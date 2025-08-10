Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quer durch Kärnten

ÖSV-Ass Truppe lief 38 Kilometer für die Schwester

Kärnten
10.08.2025 17:00
Kathi Truppe bestaunte in Ferlach dann auch die Stücke der Aussteller.
Kathi Truppe bestaunte in Ferlach dann auch die Stücke der Aussteller.(Bild: Arbeiter Dieter)

Ski-Ass Kathi Truppe machte die Anreise zu einem Handwerksmarkt fast zu einem Marathon. Ende August geht’s für die Slalom-Spezialistin nach Übersee ins ÖSV-Camp

0 Kommentare

Fast einen Marathon quer durch Kärnten gelaufen! Slalom-Ass Katharina Truppe kommt in der Sommerpause oft auf ganz spezielle Ideen. Am Freitag erweiterte sie ihr individuelles Kondi-Training um eine neue Facette. Mit einem Kumpel ist sie da nämlich von ihrer Heimat in Altfinkenstein entlang des Drauradweges ganze 38 km bis nach Ferlach gelaufen. „Oft bilde ich mir halt ein, ich muss so etwas machen“ lacht die 29-Jährige.

Knapp vier Stunden unterwegs
Warum eigentlich genau nach Ferlach? „Meine Schwester hat beim Gasthaus Schaidabauer einen Kunsthandwerksmarkt organisiert – und wir haben uns halt entschieden, dorthin zu laufen“, sagt Truppe, die um kurz nach 9 Uhr daheim losgelaufen ist. Gebraucht hat sie dafür 3:50 Stunden. „Am Ende ist die ganze Familie hinter der Theke gestanden und hat mitgeholfen“, so Truppe, die jedes Jahr auch beim Großglockner Berglauf eine gute Figur in ihren Laufschuhen macht.

Lesen Sie auch:
Kathi Truppe auf ihrem elterlichen Hof in Altfinkenstein.
Truppe im „Krone“-Talk
„Hier bin ich einfach nur die Kathi vom Bauernhof“
25.07.2025

Olympia vor der Haustüre
Ab 31. August ändert sich dann aber das Schuhwerk wieder, wird’s wieder auf Skiern ernst – da geht’s nämlich mit dem ÖSV-Team ins Übersee-Camp nach Südamerika. Nach ihrem ersten Weltcupsieg und WM-Bronze im Vorjahr wartet nächste Saison ja mit Olympia in Cortina das Highlight. Für Kathi ist’s ganz speziell – ihre Heimat ist nur 12 km von der Grenze zu Italien entfernt. 

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
182.217 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
178.568 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
133.832 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1597 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1568 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1394 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Kärnten
Bundesliga im Ticker
LIVE: Eigentor! WAC baut Führung gegen Austria aus
Saß am Sozius
Beifahrerin (49) stirbt bei Crash mit Alko-Fahrer
Quer durch Kärnten
ÖSV-Ass Truppe lief 38 Kilometer für die Schwester
In gestohlenem Auto
Gesuchter Bursche floh vor Polizei nach Kärnten
Ein Traumteam
Mit viel Herz und Liebe werden die Gäste bewirtet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf