ÖSV-Ass Truppe lief 38 Kilometer für die Schwester

Ski-Ass Kathi Truppe machte die Anreise zu einem Handwerksmarkt fast zu einem Marathon. Ende August geht’s für die Slalom-Spezialistin nach Übersee ins ÖSV-Camp
Fast einen Marathon quer durch Kärnten gelaufen! Slalom-Ass Katharina Truppe kommt in der Sommerpause oft auf ganz spezielle Ideen. Am Freitag erweiterte sie ihr individuelles Kondi-Training um eine neue Facette. Mit einem Kumpel ist sie da nämlich von ihrer Heimat in Altfinkenstein entlang des Drauradweges ganze 38 km bis nach Ferlach gelaufen. „Oft bilde ich mir halt ein, ich muss so etwas machen“ lacht die 29-Jährige.
Knapp vier Stunden unterwegs
Warum eigentlich genau nach Ferlach? „Meine Schwester hat beim Gasthaus Schaidabauer einen Kunsthandwerksmarkt organisiert – und wir haben uns halt entschieden, dorthin zu laufen“, sagt Truppe, die um kurz nach 9 Uhr daheim losgelaufen ist. Gebraucht hat sie dafür 3:50 Stunden. „Am Ende ist die ganze Familie hinter der Theke gestanden und hat mitgeholfen“, so Truppe, die jedes Jahr auch beim Großglockner Berglauf eine gute Figur in ihren Laufschuhen macht.
Olympia vor der Haustüre
Ab 31. August ändert sich dann aber das Schuhwerk wieder, wird’s wieder auf Skiern ernst – da geht’s nämlich mit dem ÖSV-Team ins Übersee-Camp nach Südamerika. Nach ihrem ersten Weltcupsieg und WM-Bronze im Vorjahr wartet nächste Saison ja mit Olympia in Cortina das Highlight. Für Kathi ist’s ganz speziell – ihre Heimat ist nur 12 km von der Grenze zu Italien entfernt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.