ÖSV-Ass Truppe lief 38 Kilometer für die Schwester

Knapp vier Stunden unterwegs

Warum eigentlich genau nach Ferlach? „Meine Schwester hat beim Gasthaus Schaidabauer einen Kunsthandwerksmarkt organisiert – und wir haben uns halt entschieden, dorthin zu laufen“, sagt Truppe, die um kurz nach 9 Uhr daheim losgelaufen ist. Gebraucht hat sie dafür 3:50 Stunden. „Am Ende ist die ganze Familie hinter der Theke gestanden und hat mitgeholfen“, so Truppe, die jedes Jahr auch beim Großglockner Berglauf eine gute Figur in ihren Laufschuhen macht.