Ukraine-Krise: Westen fürchtet Gas-Lieferstopp

Heizt Ukraine die Stimmung an?

Unterdessen versucht die Ukraine die Stimmung gegen Russland weiter anzuheizen. Der Chef des ukrainischen Pipeline-Betreibers Gas TSO, Sergiy Makogon, warnte vor einem weiteren Anstieg des Gaspreises, falls die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 genehmigt werden und in Betrieb gehen sollte. Aktuell seien die ukrainischen Pipelines trotz der hohen Preise in Europa nur zu 20 Prozent ausgelastet, sagte Makogon. Russland schicke „so wenig Gas wie möglich.“ Gazprom bezahle für den Transit von 110 Millionen Kubikmetern pro Tag, transportiere aber nur 50 Millionen. „Das ergibt keinen Sinn, wenn die Gasproduktion in Russland gestiegen ist und die Nachfrage nach Gas in Europa sehr hoch ist.“