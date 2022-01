Russland-Ukraine: Fürchten Sie einen neuen Krieg?

„Bewahre kühlen Kopf in größter Not“, ist die Devise des ehemaligen höchsten NATO-Generals Harald Kujat. Der frühere Offizier der deutschen Luftwaffe erläuterte auf ruhige und vernünftige Art und Weise im Gespräch mit der „Welt“ seine Sicht auf die Krise zwischen der Ukraine, Russland und dem Westen. Wie steht es um Ihre Gedanken zum Konflikt zwischen den beiden Ländern? Befürchten Sie, dass es aufgrund dessen zu einem Krieg in Europa kommen wird? Beteiligen Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren, wir freuen uns auf Ihre Sicht der Dinge.