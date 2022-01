Wieder Gespräche von Kiew und Moskau

Während das militärische Säbelrasseln zwischen Russland und NATO weitergeht, wird in Paris vermittelt. Die diplomatische Offensive zur Entschärfung der Ukraine-Krise ist nach dem Treffen des amerikanischen und des russischen Außenministers in Genf voll angelaufen: So wird es am Mittwoch in Paris erstmals seit Jahren wieder direkte Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew geben - moderiert von hochrangigen Diplomaten aus Frankreich und Deutschland.