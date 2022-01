Gewerkschaft und AK gegen Homeoffice in Quarantäne

Die Arbeitnehmervertreter haben am Montag dem Wunsch des ÖVP-Wirtschaftsbundes nach einer Teilarbeit für wegen Covid-19 abgesonderte, aber nicht (schwer) erkrankte Mitarbeiter, eine deutliche Absage erteilt. „Klarerweise sprechen wir uns dagegen aus, dass man in Quarantäne im Homeoffice arbeitet“, betonte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Rande einer Pressekonferenz.