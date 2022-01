Rufe nach Aufhebung der Sperrstunde werden lauter

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) lehnt Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorerst ab. Am Dienstag betonte er aber, dass die Maßnahmen nur so lange aufrecht bleiben sollen, „so lange es epidemiologisch notwendig ist“. Die Landeshauptleute Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Peter Kaiser (Kärnten) forderten indes die Aufhebung der Sperrstunde mit 22 Uhr. „Die Corona-Maßnahmen sollen der neuen Situation angepasst werden“, so Kaiser.