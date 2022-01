Immer mehr positive PCR-Tests an den Schulen

Bei den Schul-PCR-Tests, die am Montag in den Bundesländern Salzburg und Steiermark abgenommen wurden, gab es diese Woche deutlich mehr positive Resultate: In Salzburg haben diesmal laut Bildungsministerium 247 Tests angeschlagen (Vorwoche: 122), in der Steiermark waren es 603 (259). Wegen der technischen Probleme des Testanbieters in der vergangenen Woche sind die Werte aber nur eingeschränkt vergleichbar.