Kommt nach Omikron das Pandemie-Ende?

Spanien will Ende der Pandemie

Zwar würde Covid-19 dann gegen Ende des Jahres wieder zurückkommen, aber nicht in Form einer Pandemie. Experten gehen davon aus, dass das Virus dann „endemisch“ werden könnte, also ähnlich handhabbar sein wird wie die Grippe. Spanien - ein Land mit einer Impfquote von über 90% - prescht daher mit der Forderung vor, Corona nicht mehr als eine pandemische Bedrohung einzustufen.