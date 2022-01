Nehammer will Regeln für Quarantäne „neu denken“

Mit der aktuell gültigen Quarantäneregelung sei es in Anbetracht der enormen Ansteckungsgefahr mit Omikron wohl nicht zu verhindern, dass viele Menschen gleichzeitig ausfallen. Man müsse sich also wohl nicht nur auf eine „neue Dimension“ bei den Infektionen einstellen, sondern auch die Quarantäne neu denken. Das staatliche Corona-Beratungsgremium GECKO arbeite bereits an einer neuen Lösung, so der Kanzler.