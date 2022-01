Laut Nehammer weiter kein Pandemie-Ende in Sicht

Während Ex-Kanzler Sebastian Kurz die Pandemie für Geimpfte bereits für beendet erklärt hatte, schlägt sein Nachfolger Karl Nehammer (beide ÖVP) wesentlich vorsichtigere Töne an. Die Pandemie werde so bald nicht überwunden sein, erklärte der Kanzler in einem Interview. Insbesondere durch die Omikron-Variante finde aktuell ein Paradigmenwechsel statt. Um das System am Laufen zu halten, werde wohl auch die Quarantänezeit verkürzt werden müssen - entsprechende Vorbereitungen würden bereits laufen.