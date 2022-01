Nur noch fünf Tage Quarantäne in Großbritannien

Wie der britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Donnerstag im Londoner Unterhaus ankündigte, können die Bürgerinnen und Bürger damit bereits am sechsten Tag nach dem ersten positiven Testergebnis ihre Quarantäne verlassen. Er begründet den Schritt damit, dass zwei Drittel der Infizierten am Ende des fünften Tages bereits nicht mehr ansteckend seien. Für die Freitestung reichen Schnelltests aus, die in England kostenlos beim Gesundheitsdienst bestellt oder in Apotheken abgeholt werden können.