Steigende Infektionszahlen könnten aktuell eine Gefährdung für unsere Infrastruktur bedeuten. Auch für Bundeskanzler Karl Nehammer scheint derzeit kein Pandemie-Ende in Sicht. Aktuell tritt mit positivem Bescheid der automatische Krankenstand ein. Bei milden Verläufen könnte eine Homeoffice-Pflicht in der Quarantäne notwendig sein, um die Infrastruktur stabil zu halten. Was denken Sie über diese Maßnahme? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!